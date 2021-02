5.000 euro voor gouden tip naar verdwenen Ilse Stockmans uit Aarschot: "Al 34 jaar geen enkel spoor"

Omdat er nog altijd geen enkel spoor is, looft Kurt, in samenspraak met de familie van Ilse, nu een beloning van 5.000 euro uit. "Er is niets in dit dossier, er is zelfs geen plaats van misdrijf. We weten niet of we in Leuven of Aarschot moeten zoeken", vertelt Kurt. "Dus hebben we met de moeder besproken dat we nu een beloning geven aan de persoon die mee deze zaak kan ophelderen."