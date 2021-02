Aalstenaars vieren carnaval in de woonkamer: “Dansen en zingen met een gebroken hart”

Het is niet verwonderlijk dat vele woonkamers in Aalst er feestelijk bij liggen. “Aalst Carnaval is ons met de paplepel meegegeven. Voor mij is het een stuk van het leven”, verklaart Tine De Naeyer haar liefde aan het feest. “Het is een evidentie om dat te vieren. Het zit in ons bloed. Mijn dochter, die nu 17 jaar is, is zelfs gemaakt met carnaval. Wij zeggen altijd: je moet geen kinderen kopen met carnaval, want dan kan je niet gaan, je moet ze maken”, lacht ze. “Dan beval je rond oktober, en tijdens de volgende carnaval is dat kind dan oud genoeg om mee te gaan. Mijn dochter heeft net als ik van kleins af aan de stoet meegemaakt.”