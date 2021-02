Aanschuiven aan de carwash: "Het zout moet eraf"

Ook bij Softwash Express aan de Rijksweg in Maasmechelen was het vanmorgen aanschuiven geblazen. Uitbater Petro Garcia: "Dit regent er niet vanaf, het heeft dus geen zin om te wachten, dit moet ervanaf gewassen worden." En het kan zelfs zijn dat je meer dan eens naar de carwash moet. "Als het gaat regenen gaat dat zout keer op keer oplossen en dat komt dan terug op je wagen", waarschuwt de uitbater.

De automobilisten die vandaag naar de carwash kwamen, zijn ervan overtuigd dat het zout zo snel mogelijk verwijderd moet worden. "Het is schadelijk. Dat zout is alleen maar goed om ijs en sneeuw weg te halen, maar het is slecht voor de auto's." En één bestuurder vermoedt dat hij op het einde van de week nog eens moet terugkomen. "Het eerste zout zit er al lang genoeg op, de auto is heel wit uitgeslagen. Misschien gaat het er zelfs niet helemaal van af in één keer, dus komt ik tegen het einde van de week nog eens terug", lacht hij.