Bezoekverbod en patiëntenstop op enkele afdelingen van ASZ Aalst na corona-uitbraak

Het ziekenhuis zorgt ervoor dat alle patiënten die positief testen op het coronavirus op de corona-afdeling terecht komen. “We plaatsen er op dit moment extra bedden zodat dat mogelijk is”, gaat Rimbaut verder. “Daarnaast hebben we er dus ook voor gekozen om een opnamestop door te voeren op de afdelingen waar een uitbraak is. We proberen de activiteiten op de andere afdelingen verder in te plannen, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dat allemaal mogelijk is.”