Bill Gates gaat geen taboes uit de weg in klimaatboek: "Hebben niet één maar vele doorbraken nodig, maar het kan!"

"Als het gaat over klimaatverandering, zijn er twee getallen om te onthouden: het eerste is 51 miljard, het tweede is nul", steekt Gates van wal. Het eerste verwijst naar het aantal ton broeikasgassen dat jaarlijks aan de atmosfeer wordt toegevoegd, het tweede is waar we naartoe willen: naar een nuluitstoot in 2050, of tenminste toch een klimaatneutrale samenleving.

Een netto-nuluitstoot is het grote doel van o.a. de Europese Unie en de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, en ook landen als China (weliswaar tegen 2060), Japan, Zuid-Korea en Canada zijn al mee. Maar Bill Gates heeft zo zijn eigen plan, want het zal niet van regeringen alleen afhangen, zegt hij: alle sectoren kunnen iets doen.

We moeten massaal inzetten op innovatie om de grote omslag te bereiken, maar het kan, benadrukt Gates. Hij trekt de parallel met de revolutie die we de voorbije tientallen jaren beleefden met computers en informatica.

"Ooit had ik als tiener samen met vrienden een wild idee: een computer op elk bureau. Maar het lukte. We dragen ze nu zelfs in onze zakken. Nu zijn we aan een nieuwe doorbraak toe. Verschillende doorbraken eigenlijk."

