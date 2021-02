Brand in woning Koekelare ontstaan door kortsluiting: "Ik wist echt niet of wij uit die brand gingen geraken" 

De man van Greta merkte het vuur beneden in de woning op. Hij probeerde het nog te blussen, maar dat lukte niet. De man raakte wel uit de woning en verwittigde de brandweer. De hulpdiensten moesten zijn vrouw en haar ouders die boven waren, bevrijden via een raam boven de carport. "Door de vrieskou was het extra moeilijk om de brand te blussen", zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. "Het bluswater vroor meteen vast op het voetpad. Het was opletten om niet uit te glijden. Op het vizier van onze brandweerhelm vroor het vocht meteen aan, waardoor het zicht niet altijd optimaal was. Als brandweer kunnen we wel wat aan, de problemen waren niet onoverkomelijk, maar het is toch anders dan wanneer het niet vriest."