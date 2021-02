Breng zelf verzwakte buizerds naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen: “Door de kou vinden ze geen voedsel”

Verschillende buizerds zitten rustig in de grote vliegkooi in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. “Hier zitten 9 vogels, maar er zitten nog meer buizerds in de intensieve afdeling”, vertelt bioloog Frederik Thoelen. “Die hebben extra verzorging nodig en moeten dagelijks met de hand gevoederd worden.” Door de vrieskou zijn enkele buizerds in de problemen geraakt. De grote roofvogel kan dat normaal gezien goed aan, maar door de kou vonden ze geen voedsel. “Buizerds jagen vaak op muizen, maar die zaten in dat koude weer lekker warm in hun holletje verstopt. Door het gebrek aan voedsel raakten de buizerds uitgeput”, aldus de bioloog van het Natuurhulpcentrum.