Stad Brugge investeert in bredere, groene Vesten: "Gebouwen gekocht om ze te slopen in ruil voor groen"

De Brugse Vesten zijn een groene long in Brugge, goed voor zo'n 7 kilometer wandel- en fietsplezier. Vooral de Bruggelingen maken er graag gebruik van. In coronatijden is de drukte er erg toegenomen. Het is er soms té druk. "Meer plaats is noodzakelijk", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). "Het smalste stuk van de Vesten kunnen we verbreden. Dat is aan de Boninvest, tussen de Coupure en de Gentpoort. Die strook is amper 5 meter breed."