Brusselse fietsflik David wordt Mobiliteitspersoonlijkheid 2020: "Mooiste job ter wereld"

Op sociale media is David erg actief. Op zijn twitteraccount krijgt hij dagelijks vragen én voorbeelden van onveilige situaties in het Brusselse verkeer. Die beantwoordt hij meteen, wat de "fietsflik" erg toegankelijk en populair maakt. "Dat is een hele investering want je moet kunnen blijven volgen. Op sociale media kan je je niet permiteren om twee of drie dagen later te antwoorden met een gele briefkaart. Je moet kort op de bal spelen. En het werkt in twee richtingen. De mensen geven feedback, en wij leggen verantwoording af over wat we wel of niet doen. Zo krijgen we enorm veel informatie uit de wijken van Brussel. Het is echt een succes, en we proberen dat ook te begeesteren bij andere diensten van de politie. "