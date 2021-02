Cursus voor animatoren van speelpleinwerking start na een jaar weer op: ruim 100 jongeren uit provincie Antwerpen schreven zich in

Daarnaast is het vooral nodig dat nieuwe jongeren worden opgeleid als animator. "Het is belangrijk dat we genoeg opgeleide animatoren hebben om de komende jaren met de kinderen aan te slag te gaan", zegt Bert Breugelmans van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. "Zeker in coronatijden kunnen we alle helpende handen gebruiken. De groepjes met kinderen zijn kleiner en er zijn dus meer mensen nodig om hen te begeleiden."