Putten en scheuren in het wegdek? Aannemer: "Met dit weer kunnen we nog niet aan de herstelling beginnen"

Wat vaak gebeurt, is dat herstellers kiezen voor een tijdelijke oplossing. "Als het nog te koud is maar de put of scheur is echt hinderlijk voor automobilisten, leggen we soms een laagje koud asfalt om het probleem op te lossen", zegt Frijters. "Maar vroeg of laat keert het probleem dan terug. Het beste is om het volledige laagje asfalt te verwijderen, of zelfs een volledig nieuw wegdek aan te leggen."