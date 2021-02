De raaf broedt nu ook in Limburg: koppels met jongen gezien 

De raaf was lange tijd niet meer aanwezig in Vlaanderen. Maar vanuit Oost-België is hij eerst in Voeren opgedoken en hij heeft nu ook de oversteek naar Limburg gemaakt. Vogelspotters hadden de grote vogel al verschillende jaren kunnen zien. Maar nu zijn er ook broedgevallen vastgesteld, zegt Jan Gabriëls van de vogelwerkgroep van het Netwerk voor Natuuronderzoek. "Het eerste broedgeval was in Zonhoven in het heidegebied De Teut, daarna volgde nog de Hoeverheide op het militair domein in Houthalen-Helchteren. En ook in Pijnven in Hechtel-Eksel troffen we drie jongen aan". Gabriëls is er van overtuigd dat de raaf een blijver is, "Iedereen zal hem kunnen zien en vooral horen. Want hij heeft een harde roep en is ook veel groter dan een kraai".