Er komt een derde rattenvanger bij in Diksmuide: "De ratten zijn aan een opmars bezig"

Zo'n 2 keer per maand krijgt de stad een melding van een inwoner dat er ratten zitten. "Hoe het komt dat er opnieuw meer ongedierte zit, is niet duidelijk", zegt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). "Men zegt dat de ratten resistent zijn aan het rattenvergif. De dieren berokkenen veel schade en de mensen willen dat ze verdwijnen, al is dat niet zo evident. Daarom zullen we een grondige audit moeten doen waarom die ratten zich daar bevinden en waarom het aantal enkel maar stijgt."