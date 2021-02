Er zijn weer kampen in kinderboerderij Deerlijk: "We zijn blij dat het hier weer levendig zal zijn"

Kinderboerderijen mogen weer openen. Bokkeslot blijft nog even dicht voor vrije bezoekers maar er zijn wel kampen tijdens de krokusvakantie. Er zijn wel strikte maatregelen opgelegd door het gemeentebestuur van Deerlijk. Willem Labbeeuw: "De kinderen zullen in kleine bubbels zitten. Daarvoor hebben we 4 lokalen en gesplitst sanitair ingericht. We hebben ook ons programma zodanig in elkaar gebokst dat er nooit veel kinderen samen deelnemen aan dezelfde activiteit. Dat was een hele puzzel maar we hebben dat vorige week goed gerepeteerd."