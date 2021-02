Ex-burn-outpatiënten maken een derde minder kans op promotie: “Ze krijgen vaak te maken met vooroordelen”

"De voornaamste verklaring voor zo'n stigma, ondanks dat sommige patiënten wel succesvol hersteld zijn, is eigenlijk omdat men vreest dat ze minder goed kunnen omgaan met stress. In de tweede plaats wordt er gedacht dat die mensen over minder leiderscapaciteiten zouden beschikken. En daarnaast denken werkgevers ook dat ex-patiënten minder in staat zijn om een voorbeeldrol te kunnen aannemen in een breder team”, legt Sterkens uit.

Volgens de onderzoeker spelen ook elementen als ervaring en prestaties mee in de keuze om een werknemer te promoveren: “Al kunnen deze twee effecten samen niet compenseren voor dat burn-outstigma. Het stigma gaat één persoon een groepskenmerk toewijzen. De vooroordelen zijn vaak ongegrond, en daarom kunnen we in dat geval mogelijks spreken van discriminatie.”