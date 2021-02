Filosoof Johan Braeckman: "Denk niet dat je radicale antivaxers moet uitnodigen in een ernstig programma"

Het debat met dokter De Smet in "De zevende dag" heeft heel wat stof doen opwaaien, zeker in wetenschappelijke kringen. Johan Braeckman stelt zich grote vragen in "De afspraak". Het gaat hier niet alleen over de vrije meningsuiting, want in dergelijke debatten moet de lat volgens hem vanuit wetenschappelijk oogpunt zo hoog mogelijk liggen. Desinformatie wekt alleen maar meer verwarring en twijfel op, waarschuwt hij, zelfs al wordt die desinformatie punt per punt weerlegd, zoals Pierre Van Damme dat gisteren wel degelijk deed.