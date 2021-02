Galantofiel Cathy Portier uit Brugge is verslaafd aan sneeuwklokjes: "Ik heb 400 soorten in mijn tuin"

Cathy is al minstens twintig jaar bezig met sneeuwklokjes. Volgens haar is de fascinatie besmettelijker dan het coronavirus. "Sneeuwklokjes muteren en zo ontstaan er nieuwe soorten. Als er een nieuwe soort is, wil ik ze." Ondertussen heeft Cathy al vierhonderd soorten in haar tuin staan. De duurste soorten worden bewaakt door haar twee waakhonden. "Als je een soort hebt die vijftig euro per stuk kost, en je hebt zo'n twintig stuks staan... Je kan de rekening zelf maken hoeveel het in totaal waard is."

Funny Justine

De man van Cathy heeft ooit zelf een nieuwe soort ontdekt in de tuin van zijn ouderlijk huis. "We hebben de bloem naar onze dochter genoemd, 'Funny Justine'. Ze is ondertussen 18 jaar oud en vindt het geweldig."

Bij de 'Funny Justine' hangt het klokje niet, het kijkt naar boven. "Ik sta in normale tijden veel op plantenbeurzen in binnen- en buitenland. Daar kennen de mensen me als de 'Funny Justine'-madam. Mensen schudden me de hand en vertellen dat ze mijn sneeuwklokje in de tuin hebben staan."

Het duurste sneeuwklokje

Voor een gewoon sneeuwklokje betaal je zo'n drie euro per potje. Specialere soorten kosten tussen twintig en veertig euro. "Speciale winterklokjes hebben bijvoorbeeld speciale markeringen of zijn veel groter. Hoe specialer, hoe duurder. In Engeland gaat het veel harder. Daar betaal je makkelijk duizend euro voor een speciale soort. Het duurste sneeuwklokje is ooit verkocht voor 1.800 euro."

Die Engelse kopers worden de Chequebook Galantofyles genoemd. "Het maakt hen niet uit hoeveel het kost. Ze willen gewoon zo snel mogelijk die nieuwe soort."