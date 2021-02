Gestolen miniatuurpaarden van Ines uit Langdorp zijn terecht, toch heeft ze die nog niet terug: "Waarom duurt dit zo lang?"

Maanden geleden zijn twee miniatuurpaarden van Ines Vleugels uit Langdorp bij Aarschot uit hun weide gestolen. De dieren stonden op een weide in Herselt bij Westerlo. "Van de ene op de andere dag waren ze weg, vermoedelijk ingeladen in een bestelwagen en weggebracht", vertelt Vleugels aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Vleugels diende klacht in bij de politie Zuiderkempen en wist via Facebook te achterhalen waar haar paardjes terecht waren gekomen. "Via via hoorde ik dat mijn paarden op verschillende plaatsen terecht zijn gekomen, eentje in Leuven en eentje in Merksplas."

Vleugels nam contact op met de mensen bij wie de paarden nu staan, maar dat bracht haar paarden niet terug. "Degene die mijn paarden gestolen heeft, heeft ze nadien verkocht. De nieuwe eigenaars hebben dus ook geld betaald voor die beestjes en willen hen niet zomaar afgeven. In één geval zijn de kinderen des huizes er al aan gehecht, in het andere geval willen ze dat ik het paard van hen afkoop. Maar ik ga toch niet betalen voor mijn gestolen paarden. We zijn nu maanden verder en nog steeds heb ik mijn paarden niet terug. Ik mis die dieren, waarom doet de politie er zo lang over om mijn paarden terug te halen?"