Honderden arrestaties in Turkije na dood van 13 gegijzelde Turken in PKK-gebied in Noord-Irak

De zaak veroorzaakt ook spanningen met de VS. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had in een reactie gezegd de dood van de 13 Turkse mannen te betreuren en ze "in de strengst mogelijke bewoordingen te veroordelen" als wordt bevestigd dat ze werden vermoord door de PKK.

De reactie schoot bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan echter in het verkeerde keelgat. Hij verweet de VS dat zij Koerdische organisaties juist steunen, verwijzend naar Koerdische strijdkrachten, gelinkt aan de PKK, die aan de zijde van de VS vochten tegen IS in Syrië en Irak.

"Als wij verbonden blijven in de NAVO, dan moeten jullie niet de kant van terroristen kiezen, maar aan onze kant staan", zei Erdogan, die de Amerikaanse ambassadeur in Turkije op het matje riep.