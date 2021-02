IJsklomp van 11 kilo slaat gat in dakkoepel in Wuustwezel: "Allicht op grote hoogte van vliegtuig gevallen"

Afgelopen zondag is een ijsklomp van 11 kilo uit de lucht gevallen en terechtgekomen op het dak van een woning in Loenhout, Wuustwezel. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen en is ons bevestigd. De ijsklomp sloeg een gat in de koepel en is vermoedelijk van op zeer grote hoogte van een vliegtuig gevallen.