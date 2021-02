"Je bent geen lama, spuw niet op straat": Jette wil af van klodders speeksel op straat en lanceert campagne

Spugen op straat, in het openbaar, is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden. De 'activiteit' staat op een lijst van overtredingen van het gewestelijk agentschap Net Brussel. Maar, bitter weinig mensen kennen of houden zich aan de maatregel. In de Brusselse gemeente Jette is spugen in het openbaar een van de meest voorkomende overtredingen waar heel wat inwoners zich aan ergeren. Daarom is Jette nu een gemeentelijke campagne gestart.