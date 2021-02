Kinderopvang Poperinge moet uitbreiden in krokusvakantie

Loes Vandromme, schepen van kinderopvang in Poperinge: "Er zijn meer kinderen geboren de voorbije jaren. Bovendien merken we dat ouders ook een veiliger alternatief zoeken voor opvang bij grootouders. Dat kunnen ze hier zeker vinden tijdens de krokusvakantie. Al is ‘vakantie’ niet echt het juiste woord voor onze medewerkers, want het wordt drukker dan ooit. Vanaf de uitbraak van de coronacrisis zijn ze nooit echt gestopt. Zelfs tijdens de sluitingsperiode van de scholen moesten ze in opvang blijven voorzien. Ze staan altijd klaar voor onze kinderen.”