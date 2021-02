Kinderrechtencommissaris verbaasd over aanpak minderjarigen na lockdownfeest: "Hun ouders waren op de hoogte"

"We zijn verbaasd dat die jongeren uren zijn vastgehouden op het politiebureau en aansluitend voor jeugdrechter moesten verschijnen", zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens op Radio 2 Antwerpen. Vrijens reageert daarmee op het lockdownfeestje en de bijhorende bestraffing van zeven Kapelse tieners.

"Dit is toch een redelijk straffe aanpak van politie en parket. Veertien- of vijftienjarigen die uren in een cel zitten: dat laat een diepe indruk na. We zijn verrast maar gaan ervan uit dat er wel degelijk redenen waren voor politie en parket om hiertoe over te gaan. Zoiets gebeurt volgens onze ervaring alleen als jongeren herhaaldelijk in de fout gaan, weerstand bieden, of als het risico bestaat dat ze zich op een later moment niet bij de jeugdrechter zouden aanbieden."