Kom op tegen Kanker pleit voor langer en flexibeler rouwverlof

"Het is onbegrijpelijk dat een vader twintig dagen vaderschapsverlof krijgt bij de geboorte van zijn kind en maar drie dagen rouwverlof wanneer dat kind overlijdt," zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. "De rechtvaardigheid is hierbij ver zoek. we pleiten er daarom voor om het rouwverlof voor ouders bij het verlies van een kind minstens gelijk te stellen. Het uitbreiden van het rouwverlof zou een krachtig signaal zijn naar nabestaanden. Het zou aangeven dat mensen het recht krijgen om te rouwen," vindt Michils.

De draad van het leven weer oppakken na het verlies van een naaste is immens moeilijk. Nabestaanden gaan nu vaak langs bij hun arts om een arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen en zo toch meer tijd te hebben om te rouwen. Maar dat is niet waar het ziekteverlof voor dient. Het is belangrijk dat het rouwproces erkend wordt, vindt Kom op tegen Kanker.