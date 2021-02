Kunstenares maakt portrettekening met coronalokken van Bart Tommelein (Open VLD): "Ik wou zijn krullen echt bemachtigen"

Chantal volgt sinds 2018 een opleiding tekenkunde aan de kunstacademie in Oostende. "Toen ik jong was, hebben ze me aangeraden om plastische kunsten te volgen, maar ik heb dat dan toch niet gedaan. Ik heb wel muziekschool gevolgd. Dus voordat ik aan de opleiding begon, had ik eigenlijk nog nooit getekend of geschilderd. Mijn zoon heeft me dan toch kunnen motiveren om een opleiding tekenkunde te volgen. Hij woont in het buitenland en ik miste hem enorm. Ik voelde een soort van leegte, daarom raadde hij me aan om toch een bezigheid te vinden."

Chantal hoopt om het kunstwerk dit schooljaar af te hebben, al kan dat ook eerder zijn. Daarna zal ze het schenken aan de burgemeester zelf.