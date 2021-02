Wallaby Sam uit Liedekerke is al een week op de dool: "De sneeuw heeft hem misschien gedesoriënteerd"

Mensen die Sam opmerken nemen best contact op met Summer via 0495/51.53.65 of met haar mama via 0476/46.30.34. Ook de politie is op de hoogte. “We raden mensen ook aan om zelf niets te ondernemen, zeker niet in een open omgeving”, klinkt het.

“Mocht hij zich in een hoekje van een afgesloten tuin bevinden, kan je eventueel een poging ondernemen door hem aan de staart vast te grijpen. Maar Sam heeft heel wat kracht en een stamp zou wel eens hard kunnen aankomen. Uit zichzelf gaat hij in ieder geval niet agressief omgaan met mensen of andere dieren. Best bel je ons gewoon en blijf je in de buurt zodat onze dierenarts verwittigd kan worden. Die kan hem dan vanaf een afstand verdoven.”