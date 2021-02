Toenemende repressie door leger in Myanmar, maar toch blijven manifestanten op straat komen

De manifestanten vragen de vrijlating van Aung San Suu Kyi, de regeringsleider die twee weken geleden opzij is gezet en sindsdien niet meer is gezien.

Aung San Suu Kyi had vandaag voor de rechter moeten verschijnen -of dat persoonlijk of digitaal zal gebeuren is niet duidelijk. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze illegaal walkietalkies het land heeft binnengebracht en zo de in- en uitvoerwetgeving zou hebben geschonden.

Maar de zitting is uitgesteld tot woensdag. Tot dan zit Aung San Suu Kyi zeker in hechtenis. "U kent zelf oordelen of dat billijk is of niet", zei haar advocaat aan journalisten.