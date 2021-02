Veelbelovende resultaten van nieuw medicijn tegen obesitas: "Dit kan een 'gamechanger' zijn"

Kan het medicijn een alternatief zijn voor een maagoperatie? "Het punt is wel: als je een operatie ondergaat, is dat een blijvend iets. Een van de problemen van obesitas behandelen met een medicijn is dat je de neiging hebt om weer bij te komen als de behandeling stopt, net zoals bij een dieet. Obesitas is een chronische aandoening, met een langdurige behandeling."

"Daar wringt dus wel het schoentje. Bovendien is het medicijn ook duur. Voor semaglutide is de prijs bij ons nog niet gekend. Maar voor een gelijkaardig product dat al op de markt is, Saxenda, is dat ongeveer 250 euro per maand. En dat wordt niet terugbetaald." Er zijn daarnaast ook wel wat nevenwerkingen en het effect op langere termijn moet nog bestudeerd worden.