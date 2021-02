Minder dan 1.600 coronapatiënten in ziekenhuizen: is het gevaar op een nieuwe overrompeling nu geweken?

Van de coronavaccins wordt in de ziekenhuiswereld hoe dan ook veel verwacht. Want hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder er ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Toch blijft Meyfroidt voorzichtig: "We mogen pas gerust zijn als alle risicogroepen (mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, red.) en 65-plussers gevaccineerd zijn. Want het zijn vooral die mensen die met corona in onze ziekenhuizen terechtkomen."