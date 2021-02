Minderjarigen hele nacht en ochtend vastgehouden na lockdownfeest in Kapellen, parket: "We doen dit niet zomaar"

Het verhoor duurde de hele nacht en daarna moesten de jongeren nog enkele uren wachten in een cel in Antwerpen vooraleer ze voor de jeugdrechter konden verschijnen. "Maar als je 7 jongeren correct wil verhoren, dan neemt dat veel tijd in beslag", aldus Versteylen. "Na de verhoren heeft de substituut beslist dat de jongeren voorgeleid moesten worden, maar daar gaat uiteraard ook wat tijd over." Pas in de loop van zondag zijn de jongeren - samen met hun ouders - voor de jeugdrechter moeten komen. "Mijn kind heeft in Antwerpen 6 uur in een piepkleine cel moeten wachten, dat is verschrikkelijk", klinkt het bij één van de ouders.