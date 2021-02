Mocht "De zevende dag" antivaxxers uitnodigen voor een debat? Dit zegt onze ombudsman

Je moet bijvoorbeeld je gasten juist plaatsen voor het publiek. Uiteraard heeft iedereen recht van spreken over het beleid, maar als het over wetenschap gaat, is het relevant dat Sam Brokken en Hilde De Smet geen wetenschappelijk onderzoek publiceren in de virologie en Pierre Van Damme wel. Dat verhindert het debat niet per se, maar het mag gezegd worden. Ik weet niet of het louter vermelden van titels en beroepen dat belangrijke verschil voldoende duidelijk maakt.

Verder spreekt Hilde De Smet mede namens Docs4Opendebate, maar VRT NWS heeft zelf in een factcheckartikel beargumenteerd dat de open brief van die organisatie onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Dat had vermeld mogen worden, zeker toen Docs4Opendebate ter sprake kwam. Hilde De Smet heeft het overigens wel vaker aan de stok met factcheckers.