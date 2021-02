Monument voor 73 slachtoffers van vliegtuigcrash onthuld in Berg

Vandaag om 10.05 uur werd in Kampenhout een nieuw monument onthuld in het veld waar het vliegtuig crashte, met de namen van de slachtoffers op. Wegens de geldende coronamaatregelen vond de herdenkingsceremonie in beperkte kring plaats. Burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) gaf een korte speech: “Vandaag hebben we het monument is zeer beperkte kring onthuld. Maar ik roep iedereen op om later op deze plaats langs te komen en even stil te staan bij wat zich hier heeft afgespeeld.”