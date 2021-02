De nieuwe Marsmissie heeft ook Belgisch tintje: school uit Boutersem stuurt microchip met namen mee ruimte in 

“Waarom we dat doen? Als gemeente willen we de belangstelling voor wetenschap voeden, zeker naar jongeren toe”, vertelt burgemeester Chris Vervliet (CD&V) van Boutersem. “Dit spreekt echt tot de verbeelding en zo willen we jongeren geïnteresseerd maken in wetenschap en techniek. Wereldwijd was er de mogelijkheid om je naam op te geven en als gemeente hebben we daarop ingespeeld en de scholen in Boutersem aangeschreven. De kinderen zijn zo vereeuwigd in het universum.”