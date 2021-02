Natuurfotograaf legt opmerkelijke reddingsactie op het ijs vast: kat zat vast in een lege chipszak

Ivo Hendrikx is niet aan zijn proefstuk toe. Afgelopen zomer maakte hij beelden van een reekalfje dat werd doodgebeten door loslopende honden op de Genkse terrils. “Als je zoveel tussen het groen vertoeft spot je nu en dan unieke dingen. Jammer genoeg zijn dat soms ook minder prettige zaken. Beelden van dieren verstrikt in afval of netten gaan door merg en been. Een kat die vastzit in een chipszak had ik gelukkig nog nooit gezien. Hopelijk wakkert dit incident het geweten van de mensen aan. Afval hoort thuis in de vuilbak.”