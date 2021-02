Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad: “Let op met haardrogers en gebruik geen handdrogers meer in toiletten”

Daarnaast benadrukt de Hoge Raad in het nieuwe advies ook nog eens het belang van goede ventilatie, zeker tijdens deze koude winterperiode. De Raad anticipeert al op eventuele versoepelingen, waarbij er weer meer binnenactiviteiten kunnen worden toegelaten, terwijl het gevaar van de besmettelijke virusvarianten om de hoek loert. “Daarom is het des te belangrijker om binnenruimtes zo goed mogelijk te ventileren, als we nieuwe opstoten willen vermijden.”

De Hoge Gezondheidsraad kijkt hiervoor ook naar de overheidsgebouwen. De Raad “raadt de overheid ten zeerste aan om de installatie van een ventilatiesysteem dat voldoet aan de geldende normen te voorzien voor elk gebouw waar een aanzienlijk aantal mensen lange tijd moet verblijven”.

Bij gebrek aan een basisventilatie volgens de normen, zoals in de meeste scholen het geval is, zijn open ramen de enige manier om een betere ventilatie te krijgen, zo schrijft de Raad nog voor. De ramen moeten ook constant open blijven staan, want ze “kortstondig openen is alleen effectief voor de snelle verwijdering van polluenten, maar niet voor continue luchtverversing”. Ventileren blijft dus de boodschap, ook al is het buiten koud.