Ngozi Okonjo-Iweala uit Nigeria wordt de nieuwe topvrouw van de Wereldhandelsorganisatie

De World Trade Organization (WTO) werd in 1995 opgericht als opvolger van de internationale handelsakkoorden van de GATT, een naoorlogse conventie over internationale handel en tarieven. Het hoofdkwartier in de Zwitserse stad Genève functioneert vooral als een forum voor multilaterale onderhandelingen en is eerder bemiddelaar dan aanstuurder.

De invloed van de directeur is dan ook beperkt, maar die kan wel de agenda zetten. De voorbije jaren is de invloed van de WTO overigens afgezwakt nu steeds meer economische blokken onderling bilaterale handelsakkoorden sluiten zoals de EU met Canada, Mexico, Turkije, Zuid-Korea, Singapore en Vietnam en de NAFTA (VS, Canada en Mexico), het Trans-Pacific Partnership in en rond de Stille Oceaan en dergelijke. Dat soort akkoorden zou dan minder gunstig zijn voor armere landen en dus moet Okonjo-Iweala het handelsoverleg via de WTO opnieuw op gang trekken.