Nu de vaccins er zijn, werkt  computerprogramma om  uitnodigingen te versturen nog niet: "Zelf maar mensen opbellen, dan"

Eén van die problemen is het computersysteem Doclr. Naast de registratie van alle informatie in de vaccinatiecentra, zal het IT-programma ook gebruikt worden om de uitnodigingen naar iedereen te versturen. Alleen werkt het programma nog niet naar behoren, waardoor er nog geen enkele uitnodiging de deur is uitgegaan. "Dat het systeem niet werkt, is jammer", hoort Radio 2 Vlaams-Brabant bij de verschillende eerstelijnszones. "Maar goed, er is ons beloofd dat het systeem ten laatste woensdag zou werken zoals het moet."