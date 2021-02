Olieprijzen op hoogste niveau sinds begin vorig jaar: "Ze hebben de coronacrisis helemaal verteerd" 

Dat de olieprijs stijgt, wijst erop dat de wereldeconomie zich herstelt. "We staan qua olieprijs weer op het niveau van een jaar eerder en de economische lente moet nog beginnen. We kunnen zeggen dat de coronacrisis helemaal verteerd is", zegt Tom Simonts." We verwachten voor 2021 en 2022 in zowat àlle werelddelen een betere economische situatie. De vraag naar olie zal daardoor stijgen en dat gaat altijd hand in hand met hogere prijzen."

Al verwachten analisten niet dat de olieprijzen nog veel verder zullen doorstijgen. "Dit blijft duren tot er meer olie op de markt wordt gegooid en er zijn momenteel zeer veel reserves", weet expert Tom Simonts. "We denken dat dit nu eerder een redelijk tijdelijk hoogteprofiel zal zijn van de olieprijs. De OPEC-landen zullen meer gaan produceren, de schalieolieproducenten zullen ook meer gaan produceren en er zijn veel voorraden opgebouwd in 2020. We denken dat de olieprijs de komende jaren zal schommelen rond de 50 à 55 dollar."