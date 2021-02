Ongelijkheid in de klas: niet elke ouder kan privébijles zomaar betalen

Sinds scholieren door de coronamaatregelen deels online les krijgen, stijgt de vraag naar het aantal privébijlessen. Want veel leerlingen slagen er minder goed om de leerstof te verwerken. Maar niet elke ouder kan die bijlessen zomaar betalen en dat zorgt voor ongelijkheid in de klas. Vrijwilligersorganisatie Auxilia geeft daarom gratis bijlessen. Ze krijgen hun aanvragen via zorgleerkrachten op scholen of via andere organisaties, en ze krijgen er alsmaar meer.