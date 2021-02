Vanessa Chinitor maakt minitournee langs wzc's: "De mensen glimlachen en maken gebaren, dat is echt fijn"

Chinitor brengt een volledig coronaveilig optreden van een half uur. Vandaag is ze in Kortrijk, Wervik en Menen aan het werk. Een openluchtconcert waarbij het publiek van achter het raam meegeniet. Vanessa Chinitor: "Je ziet als ik aan het optreden ben dat de mensen opfleuren. Als zij gelukkig zijn, dan ik ook. Het valt echt goed mee. Ik was wat bang omdat het moeilijk is om interactie te krijgen. Maar ze glimlachen en maken gebaren, dat is echt wel fijn."