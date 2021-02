Parket wil verboden wapenbezit door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in tv-studio onderzoeken

Van Grieken toonde de pepperspray in een gesprek over de zaak rond Schild&Vrienden. Het parket wil oprichter Dries Van Langenhove, die op een Vlaams Belang-lijst is verkozen, vervolgen voor racisme maar ook verboden wapenbezit. Van Grieken wou benadrukken dat die laatste kwalificatie enkel over pepperspray gaat. Maar hij riskeert nu dus zelf een minnelijke schikking of vervolging wegens verboden wapenbezit.