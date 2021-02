Protest tegen groot bouwproject in Brasschaatse wijk Kaart

Volgens de actievoerders staat de school niet meer centraal in de plannen. "Terwijl dat bij een scholenproject toch wel de essentie zou moeten zijn", zegt actievoerster Ineke Brückner. "Iedereen weet dat je moet investeren in onderwijs, maar een grootschalig immobiliënproject op poten zetten om de school te financieren kan toch ook niet de bedoeling zijn. Het project is veel te groot en brengt daardoor de leefbaarheid van de wijk in gevaar." De bezwaarschriften werden vanmiddag met een kruiwagen afgegeven in het gemeentehuis.