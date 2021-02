Recyclagebedrijf in Houthalen verwerkt ons plastic afval helemaal anders vanaf april 

In sommige provincies mag alle plastic al in één enkele zak worden gestoken, maar in Limburg moet er gewacht worden tot 1 april. "Dat komt omdat Limburg zo goed sorteert", lacht directeur Koen Verhaert van Eco-Oh!. "De provincies die het slechtst recycleerden, mogen dit nu al doen. Het plastic wordt dan gesorteerd via een infraroodtechniek en wij krijgen uiteindelijk 3 van de 14 soorten gesorteerd plastic in ons bedrijf."