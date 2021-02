Royals: Willem-Alexander een tweede keer op zijn knie en sprookjesachtige Marienburg als inzet bij de Hannovers

Het koppel was toen op een mooie vrijdagmiddag gaan schaatsen op de vijver van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. "Ik dacht: Máxima moet tóch leren schaatsen, want wat is er nou Hollandser dan schaatsen", legde de koning indertijd de verloving vlotjes uit.



Máxima woonde voor hun verloving in New York en ging daar al eens skeeleren. Ze had dus al een beetje ervaring. Willem-Alexander had het aanzoek in 2001 deftig voorbereid. De champagne en rozen lagen verstopt in de struiken aan de dichtgevroren vijver. Maar hij moest zich toch reppen. Máxima had het die dag na 2,5 uur behoorlijk koud en wilde gewoon naar binnen voor een warme chocomelk.



Willem-Alexander stelde de vraag overigens in het Engels om misverstanden te vermijden (Máxima was het Nederlands nog niet helemaal machtig). Willem-Alexander daarover: "Ik wilde niet dat ze zou zeggen: wát?!”

