Illegale sigarettenfabriek in Oudsbergen ontmanteld: 8 miljoen sigaretten in beslag genomen, 10 arrestaties 

Op vier plaatsen in ons land heeft de douane controles gehouden. In Oudsbergen kon de douane een fabriek ontmantelen, in Bavikhove, Kruibeke en Merendree werden er opslagplaatsen gevonden.

In totaal werden er 8 miljoen sigaretten (goed voor 2,7 miljoen euro aan ontdoken rechten, dus btw en accijnzen) en 5,7 ton tabak (goed voor 1 miljoen euro) in beslag genomen. 10 verdachten konden gearresteerd worden. Vermoedelijk waren de sigaretten bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Door de accijnsverschillen zijn de sigaretten daar (en ook bijvoorbeeld in Frankrijk) gegeerd.