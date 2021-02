Loredana (24) uit Genk gaat viraal met coronalied: "Ik zit 8 uur per dag achter mijn bureau, hoort ge mij De Croo?"

Bij het neerpennen van haar hersenspinsels nam Loredana geen blad voor de mond. Corona “fuckt” niet enkel met haar leven, de studente zingt ook dat ze helemaal doordraait en klaar is voor het gesticht. Ze richt zich tot de premier en de minister van Onderwijs en dringt erop aan om terug naar school te kunnen gaan. En dat niet alleen. Ze wilt naar buiten, drinken en feesten zoals dat iemand van haar leeftijd betaamt. “De tekst is inderdaad nogal expliciet”, lacht de jongedame. “Maar dat is nu eenmaal de creatieve uiting die ik geef aan wat er rondspookt in mijn hoofd. Ik heb de vrijheid om die gedachtes op mijn manier te formuleren. De Limburgse tongval en de Genkse woorden zijn niet zomaar een showtje. Dat is de manier waarop ik praat. Wat je hoort is authentiek.”