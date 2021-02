Coronaboete voor kotstudenten in Gent doet vraag naar "kotbubbel" opnieuw rijzen 

"Ze stonden op een balkonnetje rond middernacht, er stond een beetje muziek te draaien en er zal wel een beetje lawaai geweest zijn", vertelt Gert de Cooman, vader van een van de studenten. De politie kwam langs, verhoorde de studenten en gaf hen een boete van 250 euro.

"Die vier studenten wonen daar allemaal samen op één kot. Ze eten er samen, studeren er samen... Maar dat mag blijkbaar niet want hun domicilie is niet in Gent", aldus De Cooman.

De politie van Gent bevestigt dat er een pv is opgesteld wegens een inbreuk op de coronamaatregelen. Volgens onze informatie is er ook nog een inbreuk vastgesteld rond nachtlawaai.

Hoe dan ook begrijpt vader Gert de Cooman niet meteen het virologische nut van de boete. Hij vindt dat de politie hier spijkers op laag water heeft gezocht. "Het is een beetje jammer. Ze komt al sinds september niet naar huis. Ik ga naar Gent om met haar te wandelen. Ze is daar heel gewetensvol in. Dan wordt hen wel heel veel ontnomen als ze ook in Gent niet bij mekaar kunnen zijn."

