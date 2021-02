Nog nooit was het tekort aan betaalbare huurwoningen zo groot, "Pano" volgt een jaar lang enkele kandidaat-huurders

Het tekort aan goedkope huurwoningen is nog nooit zo groot geweest. Dat kon ons reportagemagazine "Pano" vaststellen. Mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning staan eerst een paar jaar op een wachtlijst. Ze moeten dus de private huurmarkt op. Met hun budget is het vaak kiezen tussen een slechte of een te dure woning. Een jaar lang volgde "Pano" onder anderen Ilse, Rony en Elisia.