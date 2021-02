UNIZO West-Vlaanderen verafschuwt muziekfactuur voor cafés en andere zaken die verplicht dicht zijn

Dieter Demey heeft een fitnesszaak in Roeselare. "Het gaat niet over zo’n groot bedrag. Daarvan gaan we niet kopje onder gaan. Het gaat over het principe. Wij hebben ook geen diensten kunnen aanbieden aan onze klanten en hebben daarom onze abonnementen stilgezet. Als iets niet gebruikt kan worden, kan je het niet aanrekenen. Het gaat ‘maar’ om 300 euro, maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Op een bepaald moment zijn de centen op. Als je dan nog een factuur krijgt voor iets dat je niet kan gebruiken, dan is dat gewoon niet eerlijk."