Vaccinatiecentrum in Beringen als eerste officieel van start

Ellen Giels is ook thuisverpleegster, maar zij zit aan de andere kant van het spuitje. “Ik heb me opgegeven als vrijwilliger om mensen te vaccineren. De volgende acht maanden zal ik dit werk combineren met mijn werk als thuisverpleegster. Veel tijd gaat er niet meer over zijn”, lacht ze. “Maar ik wil graag mijn steentje bijdragen om weer veilig en vrij te kunnen bewegen.”

Vanavond is Ellen zelf aan de beurt. Een collega gaat het spuitje zetten. “Net onder de huid zou ik zelf nog kunnen, maar het vaccin wordt in de spieren ingespoten, en dat laat ik beter over aan een collega.”

